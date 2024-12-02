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Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи

Понеділок 02 грудня 2024 17:48
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Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Німеччині дискутують, чи надавати Україні окремі системи, зокрема ракети Taurus. Однак країна не послаблює військову допомогу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Щодо окремих систем ми дискутуємо чи надавати їх, чи ні. Це стосується як дальності, так і того, хто може запрограмувати їх", - сказав Шольц.

Однак, за його словами, це не означає, що Німеччина послаблює свою допомогу Україні.

"Вона і надалі буде дуже широкою. Ми розрахували до 2026 року, якби ми продовжували так, ми б оснастили шість українських бригад", - додав німецький канцлер.

Taurus для України

Зазначимо, Україна багато місяців просить німецький уряд надати далекобійні ракети Taurus авіаційного базування для ударів по російських цілях.

Проте канцлер Німеччини Олаф Шольц не змінює своєї позиції щодо передачі Україні Taurus. Він виступає проти такої допомоги, оскільки це може призвести до ескалації.

Зокрема, вчора він вкотре відкинув постачання ракет українським захисникам. Шольц вважає, що передача Taurus стала б "грою в "російську рулетку" з безпекою Німеччини".

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Військова допомога Олаф Шольц Ракети
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