Шольц про ракети Taurus: ми дискутуємо, чи надавати Україні окремі системи

У Німеччині дискутують, чи надавати Україні окремі системи, зокрема ракети Taurus. Однак країна не послаблює військову допомогу.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Києві.

"Щодо окремих систем ми дискутуємо чи надавати їх, чи ні. Це стосується як дальності, так і того, хто може запрограмувати їх", - сказав Шольц.

Однак, за його словами, це не означає, що Німеччина послаблює свою допомогу Україні.

"Вона і надалі буде дуже широкою. Ми розрахували до 2026 року, якби ми продовжували так, ми б оснастили шість українських бригад", - додав німецький канцлер.