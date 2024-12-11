Шольц подав запит на вотум довіри у Бундестазі: коли відбудеться голосування

У німецькому Бундестазі у понеділок, 16 грудня, відбудеться голосування за вотум довіри уряду. Відповідний запит до парламенту подав канцлер Олаф Шольц.

Він також додав, що перед голосуванням 16 грудня хоче виступити із заявою.

"Шановна пані голова Бундестагу, відповідно до статті 68 основного закону (Конституції ФРН - ред.) прошу винести на голосування питання про довіру до мене", - заявив Шольц.

Розпад "світлофорної" коаліції

Нагадаємо, у Німеччині нещодавно розпалася "світлофорна" коаліція, яка складалася із Соціал-демократичної партії Німеччини (партії Шольца), Вільної демократичної партії та партії "зелених".

Цьому передувало те, що партії коаліції не змогли знайти вирішення проблеми дефіциту на 13 млрд євро у проекті бюджету Німеччини на 2025 рік. Між ними виникли розбіжності.

Після цього канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера - представника Вільної демократичної партії.

Згідно з прогнозами, Бундестаг винесе вотум недовіри Шольцу. Після цього президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр призначить дострокові вибори до парламенту. Ймовірно, вони відбудуться у лютому.

Детально про події в Німеччині - у матеріалі РБК-Україна.

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