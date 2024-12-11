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Шольц подав запит на вотум довіри у Бундестазі: коли відбудеться голосування

Берлін, Середа 11 грудня 2024 16:18
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Шольц подав запит на вотум довіри у Бундестазі: коли відбудеться голосування Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У німецькому Бундестазі у понеділок, 16 грудня, відбудеться голосування за вотум довіри уряду. Відповідний запит до парламенту подав канцлер Олаф Шольц.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву Шольца наводить Bild.

"Шановна пані голова Бундестагу, відповідно до статті 68 основного закону (Конституції ФРН - ред.) прошу винести на голосування питання про довіру до мене", - заявив Шольц.

Він також додав, що перед голосуванням 16 грудня хоче виступити із заявою.

Розпад "світлофорної" коаліції

Нагадаємо, у Німеччині нещодавно розпалася "світлофорна" коаліція, яка складалася із Соціал-демократичної партії Німеччини (партії Шольца), Вільної демократичної партії та партії "зелених".

Цьому передувало те, що партії коаліції не змогли знайти вирішення проблеми дефіциту на 13 млрд євро у проекті бюджету Німеччини на 2025 рік. Між ними виникли розбіжності.

Після цього канцлер Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера - представника Вільної демократичної партії.

Згідно з прогнозами, Бундестаг винесе вотум недовіри Шольцу. Після цього президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр призначить дострокові вибори до парламенту. Ймовірно, вони відбудуться у лютому.

Детально про події в Німеччині - у матеріалі РБК-Україна.

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Бундестаг Олаф Шольц
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