Кандидат у канцлери Німеччини Мерц назвав умову, за якої надав би Україні ракети Taurus

Лідер німецької опозиції та кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц заявив, що надав би Україні крилаті далекобійні ракети Taurus. Але за однієї умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на n-tv.

За словами Мерца, якщо він був би канцлером Німеччини, то поставив би Україні крилаті далекобійні ракети Taurus лише після консультацій зі Сполученими Штатами Америки.

Він заявив, що не буде ухвалювати рішення про надання Україні ракет Taurus "одноосібно", а лише в координації з новою адміністрацією США та європейськими союзниками.

Чиновник зауважив, що навчання українських військових роботі з цією ракетою близько чотирьох місяців щонайменше чотири місяці.

"І тому я виступаю за те, щоб відповісти на ці питання разом з американцями. Не самостійно, не в Німеччині, а разом із Європою та Америкою", - підкреслив Мерц.

Вибори у Німеччині

На початку листопада в Німеччині розпалася правляча коаліція через відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера. Президент Франк-Вальтер Штайнмаєр 8 листопада підписав укази про звільнення міністрів.

Канцлер Олаф Шольц оголосив про ініціативу голосування вотуму довіри в Бундестазі, а СДПН висунула його кандидатом на посаду канцлера на майбутніх виборах.

На початку грудня Шольц прибув з візитом до Києва. Тоді він заявив, що у Німеччині дискутують, чи надавати Україні окремі системи, зокрема ракети Taurus.

Вчора ж до Києва прибув його опонент - лідер німецької опозиції та кандидат у канцлери від ХДС/ХСС Фрідріх Мерц. Який заявив, що підтримує надання Україні далекобійної зброї. Він зазначив, що ці озброєння повинні мати здатність вражати військові об’єкти на території Росії.