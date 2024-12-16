Партия Шольца прописала в предвыборной программе запрет ракет Taurus для Украины

Издание ссылается на информацию агентства dpa, получившего в распоряжение проект предвыборной программы социал-демократов.

Указанная позиция свидетельствует о поддержке партией позиции нынешнего канцлера Германии Олафа Шольца о нежелании передавать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

В то же время, СДПГ в программе задекларировала поддержку размещения на территории Германии дальнобойных ракет США.

Досрочные выборы в Бундестаг

В начале ноября канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера - представителя Свободной демократической партии. Этому предшествовало то, что партии коалиции не смогли договориться о решении проблемы дефицита на 13 млрд евро в проекте бюджета Германии на 2025 год.

Позже президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер подписал указы об увольнении министров.

В понедельник, 16 декабря, в Бундестаге запланировано голосование за вотум недоверия Шольцу. После Штайнмайер официально назначит досрочные выборы в парламент, предварительно они должны состояться 23 февраля 2025 года.

СДПГ выдвинула Шольца кандидатом на пост канцлера на предстоящих выборах. Однако согласно данным опросов, политсила может потерять статус правящей: сейчас за социал-демократов готовы проголосовать 17% респондентов, а за консервативный блок ХДС/ХСС - 31%.