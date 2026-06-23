Паровозний вікенд: куди УЗ запускає унікальні ретро-поїзди до Дня Конституції

Головне: Анонс паровозного вікенду: УЗ до Дня Конституції України проведе Літній паровозний вікенд на Гайворонській вузькоколійці.

УЗ до Дня Конституції України проведе Літній паровозний вікенд на Гайворонській вузькоколійці. Унікальні локомотиви: Головною атракцією події стануть поїздки на ретро-поїздах під керівництвом двох історичних паровозів.

Головною атракцією події стануть поїздки на ретро-поїздах під керівництвом двох історичних паровозів. Програма заходу: Для гостей підготували екскурсії містом залізничників Гайвороном, культурно-мистецьку програму, частування традиційними подільськими стравами, а також благодійні ярмарки.

Для гостей підготували екскурсії містом залізничників Гайвороном, культурно-мистецьку програму, частування традиційними подільськими стравами, а також благодійні ярмарки. Спеціальні трансфери та квитки: Для зручності туристів УЗ запустила додаткові вагони до Гайворона з трьох напрямків: Києва, Львова та Одеси.

Що пропонують відвідувачам

У межах заходу можна буде проїхатися ретро-поїздами, побачити історичні паровози, взяти участь в екскурсіях та відвідати благодійні ярмарки на підтримку Збройних сил України.

В УЗ зазначають, що головною окрасою події стануть два справжні історичні локомотиви: найстаріший діючий паровоз в Україні 159 №4-95, побудований у 1938 році, а також паровоз Ер 798-71 1954 року випуску.

Гостям обіцяють мальовничі краєвиди українського Поділля, традиційні страви української кухні, культурно-мистецьку програму та екскурсії Гайвороном, який відомий як місто залізничників.

Крім того, під час заходу працюватимуть благодійні ярмарки з місцевими смаколиками, сувенірами та виробами ручної роботи. Зібрані кошти спрямують на підтримку українських військових.

Як придбати квитки

Квитки на ретро-поїзди вже доступні у мобільному застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті перевізника та в залізничних касах.

Для зручності відвідувачів компанія також призначила додаткові вагони зі сполученням Київ - Гайворон, Львів - Гайворон та Одеса - Гайворон.

Відправлення з Києва, Львова та Одеси заплановане ввечері 26 та 27 червня. До Гайворона поїзди прибуватимуть о 08:00.

У зворотному напрямку додаткові вагони вирушатимуть 27 та 28 червня о 20:40 з прибуттям до пунктів призначення вранці наступного дня.

Квитки на трансферні рейси вже відкриті для продажу.

Зазначимо, Гайворонська вузькоколійка є однією з найвідоміших історичних залізниць України. Вона була побудована наприкінці ХІХ століття та має колію шириною 750 мм. Маршрут завдовжки близько 130 км сполучає населені пункти Вінницької та Кіровоградської областей.

Залізниця вважається найдовшою діючою вузькоколійкою в Україні та однією з найдовших у Європі. Саме тут регулярно проводять ретро-тури з використанням історичних паровозів, які приваблюють туристів з різних регіонів країни.