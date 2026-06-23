Паровозный уикенд: куда УЗ запускает уникальные ретро-поезда ко Дню Конституции

"Укрзализныця" анонсировала Летний паровозный уикенд на Гайворонской узкоколейке, который состоится 27-28 июня по случаю Дня Конституции Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .
Главное:
В рамках мероприятия можно будет проехаться на ретро-поездах, увидеть исторические паровозы, принять участие в экскурсиях и посетить благотворительные ярмарки в поддержку Вооруженных сил Украины.
В УЗ отмечают, что главным украшением события станут два настоящих исторических локомотива : старейший действующий паровоз в Украине 159 №4-95, построенный в 1938 году, а также паровоз Ер 798-71 1954 года выпуска.
Гостям обещают живописные виды украинского Подолья, традиционные блюда украинской кухни, культурно-художественную программу и экскурсии по Гайворону, который известен как город железнодорожников.
Кроме того, во время мероприятия будут работать благотворительные ярмарки с местными вкусностями, сувенирами и изделиями ручной работы. Собранные средства будут направлены на поддержку украинских военных.
Билеты на ретро-поезда уже доступны в мобильном приложении "Укрзализныци", на официальном сайте перевозчика и железнодорожных кассах.
Для удобства посетителей компания также назначила дополнительные вагоны с сообщением Киев - Гайворон, Львов - Гайворон и Одесса - Гайворон.
Отправление из Киева, Львова и Одессы запланировано вечером 26 и 27 июня . В Гайворон поезда будут прибывать в 08:00 .
В обратном направлении дополнительные вагоны отправятся 27 и 28 июня в 20:40 с прибытием в пункты назначения утром следующего дня.
Билеты на трансферные рейсы уже открыты для продажи.
Отметим, Гайворонская узкоколейка является одной из самых известных исторических железных дорог Украины. Она была построена в конце XIX века и имеет колею шириной 750 мм. Маршрут протяженностью около 130 км соединяет населенные пункты Винницкой и Кировоградской областей.
Железная дорога считается самой длинной действующей узкоколейкой в Украине и одной из самых длинных в Европе. Именно здесь регулярно проводят ретро-туры с использованием исторических паровозов, привлекающих туристов из разных регионов страны.
Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня вводит новый график движения поездов. Компания запускает 12 новых рейсов, переводит часть маршрутов на ежедневное курсирование, ускоряет отдельные поезда и расширяет сообщение с Карпатами.
Также УЗ увеличивает количество детских вагонов в летнем графике с 13 до 16. Они будут курсировать на популярных внутренних и международных маршрутах и предлагать специальные условия для путешествий с детьми: пеленальные столики, манежи, развлечения, кондиционеры и детское меню.