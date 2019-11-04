В парламенте объявили конкурс на должности трех членов Нацрады

Комитет парламента по вопросам гуманитарной и информационной политики объявил отбор кандидатур на замещение трех вакантных должностей членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Указано, что субъектами права представления кандидатур на должность члена Нацрады являются депутатские фракции и группы, а также всеукраинские объединения граждан в области деятельности средств массовой информации.

"Объявлен отбор кандидатур на замещение трех вакантных должностей членов Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания по квоте Верховной рады Украины... Представление кандидатур и документы кандидатов принимаются в течение 21 дня от даты публикации объявления в газете "Голос Украины", то есть до 23 ноября включительно", - указано в сообщении.

В ВР отмечают также, что членом Национальной рады может быть назначен гражданин Украины из числа квалифицированных специалистов в области журналистики, юриспруденции, телерадиовещания, управления, представителей науки, культуры, искусства, имеющий высшее образование, стаж работы в сфере телерадиовещания, в частности научной или педагогической , не менее пяти лет, владеющий государственным языком, проживающий в Украине в течение последних десяти лет и на момент назначения не достигший установленного законом пенсионного возраста.

Напомним, 31 октября парламент одобрил проект постановления №2344 "Об увольнении с должностей членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания". Таким образом Рада уволила трех членов Нацрады.

Сначала предлагалось, чтобы постановление вступило в силу с момента назначения парламентом на вакантные должности членов Нацрады. Однако с голоса была внесена правка, согласно которой постановление вступило в силу с момента принятия.

Как писало РБК-Украина ранее, 30 октября в Раду внесли соответствующий проект постановления.

Следует подчеркнуть, 19 октября вступил в силу закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады. Документ предусматривает обеспечение непрерывности функционирования ведомства: члену Нацрады предоставляется право исполнять обязанности до назначения нового члена.

Так, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 16 октября. Верховная рада приняла закон 2 октября.