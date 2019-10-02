Парламент принял закон об увольнении членов Нацрады

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проектом предусматривается обеспечить непрерывность функционирования нацрегулятора

Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №2036 об изменениях в закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады, передает корреспондент РБК-Украина.

Проект поддержали 266 нардепов. Документом предусматривается обеспечить непрерывность функционирования ведомства: члену Нацрады предоставляется право исполнять обязанности до назначения нового члена. Также закрепляется обязательность одновременного назначения членов Национальной рады на все вакантные должности.

При этом нынешний порядок предусматривает двухмесячное отсутствие членов Нацрады.

Напомним, вчера комитет Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендовал ВР одобрить законопроект №2036.

Кроме того, профильный комитет предлагал нардепам 18 сентября принять законопроект о процедуре увольнения и назначения членов Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания.