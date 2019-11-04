У парламенті оголосили конкурс на посади трьох членів Нацради

Комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики оголосив відбір кандидатур на заміщення трьох вакантних посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Вказано, що суб'єктами права подання кандидатур на посаду члена Нацради є депутатські фракції і групи, а також всеукраїнські об'єднання громадян у галузі діяльності засобів масової інформації.

"Оголошено відбір кандидатур на заміщення трьох вакантних посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за квотою Верховної ради України… Подання щодо кандидатур та документи кандидатів приймаються упродовж 21 дня від дати оприлюднення оголошення у газеті "Голос України", тобто до 23 листопада включно", - вказано у повідомленні.

У ВР зазначають також, що членом Національної ради може бути призначений громадянин України з числа кваліфікованих фахівців у галузі журналістики, юриспруденції, телерадіомовлення, управління, представників науки, культури, мистецтва, який має вищу освіту, стаж роботи у сфері телерадіомовлення, зокрема наукової або педагогічної, не менше п’яти років, володіє державною мовою, проживає в Україні протягом останніх десяти років та на момент призначення не досяг встановленого законом пенсійного віку.

Нагадаємо, 31 жовтня парламент схвалив проект постанови №2344 "Про звільнення з посад членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення". Таким чином Рада звільнила трьох членів Нацради.

Спочатку пропонувалося, щоб постанова набрала чинності з моменту призначення парламентом на вакантні посади членів Нацради. Однак з голосу була внесена правка, згідно з якою постанова набрала чинності з моменту прийняття.

Як писало РБК-Україна раніше, 30 жовтня в Раду внесли відповідний проект постанови.

Слід підкреслити, 19 жовтня набув чинності закон про Національну раді з питань телерадіомовлення щодо вдосконалення процедури звільнення і призначення членів Нацради. Документ передбачає забезпечення безперервність функціонування відомства: члену Нацради надається право виконувати обов'язки до призначення нового члена.

Так, президент України Володимир Зеленський підписав закон 16 жовтня. Верховна рада прийняла закон 2 жовтня.