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Парламент уволил трех членов Нацрады

Новости » Политика     31.10.2019 - 16:40
Парламент уволил трех членов Нацрады
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В частности, Рада уволила Ольгу Герасимьюк

Парламент одобрил проект постановления №2344 "Об увольнении с должностей членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания", передает корреспондент РБК-Украина.

За постановление проголосовали 313 нардепов.

Таким образом, ВР уволила трех членов Нацрады.

Изначально предлагалось, чтобы постановление вступило в силу с момента назначения парламентом на вакантные должности членов Нацрады. Однако с голоса была внесена правка, согласно которой постановление вступило в силу с момента принятия.

"В соответствии с пунктом 20 статьи 85 Конституции Украины и статей 4, 5 закона "О Национальной раде Украины по вопросам телевидения и радиовещания" уволить с должностей членов Национальной рады Украины по вопросам телевидения и радиовещания Герасимьюк Ольгу Владимировну, Ильяшенко Александра Борисовича, Черныша Олега Николаевича в связи с окончанием пятилетнего срока полномочий", - говорится в тексте постановления.

Напомним, 30 октября в Раду внесли соответствующий проект постановления.

Как писало РБК-Украина ранее, 19 октября вступил в силу закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады. Так, 18 октября он был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ предусматривает обеспечение непрерывность функционирования ведомства: члену Национальной рады предоставляется право исполнять обязанности до назначения нового члена. Исключение составляет только досрочное прекращение полномочий члена Нацрады. Также закрепляется обязательность одновременного назначения членов Национальной рады на все вакантные должности. При этом ранее предусматривалось двухмесячное отсутствие членов Национальной рады.

Добавим также, президент Владимир Зеленский одобрил закон 16 октября, а 2 октября Верховная рада приняла закон во втором чтении.

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