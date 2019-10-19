Вступил в силу закон о непрерывной работе Нацрады

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

18 октября закон был опубликован в "Голосе Украины"

Сегодня, 19 октября, вступил в силу закон о Национальной раде по вопросам телерадиовещания по совершенствованию процедуры увольнения и назначения членов Нацрады. Так, в пятницу, 18 октября, он был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ предусматривает обеспечение непрерывность функционирования ведомства: члену Национальной рады предоставляется право исполнять обязанности до назначения нового члена. Исключение составляет только досрочное прекращение полномочий члена Нацрады. Также закрепляется обязательность одновременного назначения членов Национальной рады на все вакантные должности.

При этом нынешний порядок предусматривает двухмесячное отсутствие членов Национальной рады.

Кроме того, данный регулятор приравняли к государственным органам первого уровня.

Напомним,президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 16 октября. 2 октября Верховная рада приняла закон.

Кроме того, профильный комитет предлагал народным депутатам 18 сентября принять законопроект о процедуре увольнения и назначения членов Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания.