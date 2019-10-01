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В парламенте Нидерландов просят расследовать роль Украины в катастрофе MH17

Новости » Политика    01.10.2019 - 16:41
В парламенте Нидерландов просят расследовать роль Украины в катастрофе MH17
Фото: здание парламента Нидерландов (wikimedia.orgMarkus Bernet)

Нижняя палата обсуждает катастрофу MH17 этим вечером

В Нидерландах большинство в Палате представителей хотят, чтобы роль Украины в катастрофе MH17 была дополнительно исследована. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rtlnieuws.nl.

Сообщается, что в 2015 году Совет безопасности Нидерландов постановил, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство.

Предложение CDA и SP спрашивает правительство обо всех возможностях для "полного расследования фактов" для Украины.

Нижняя палата обсуждает MH17 этим вечером. Пока что правительство не предприняло никаких действий в отношении Украины, но Палата теперь хочет сделать первый шаг. Движение от CDA (Партия христианских демократов) и SP (Социалистическая партия) получает поддержку от VVD (Народная партия за свободу и демократию) и D66 (социал-либеральная партия).

Напомним, власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха. Нидерланды хотят допросить Цемаха по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе

Напомним, бывший боевик "ДНР" и подозреваемый по делу рейса MH17 Владимир Цемах вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области. Также сообщалось, что экс-боевик не будет нанимать адвоката из-за позиции Нидерландов по делу крушения рейса MH17. Сообщалось, что Цемах уже дал признательные показания "всем сторонам", которые от него хотели их получить.

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