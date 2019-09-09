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В ПАСЕ призвали Россию сотрудничать относительно допроса Цемаха

Новости » Политика    09.09.2019 - 21:29
В ПАСЕ призвали Россию сотрудничать относительно допроса Цемаха
Фото: Владимир Цемах (facebook.com/lunkovaalyona)

Россия обязана предоставить Цемаха для допроса

В Парламентской ассамблеи Совета Европы считают, что Россия обязана предоставить Владимира Цемаха для допроса в рамках расследования дела о крушении самолета рейса МН17 на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

По словам главы комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ Сунны Аверсдоттир, Цемах должен оставаться доступным для нидерландских органов, которые проводят расследование.

"Тот факт, что Украина позволила господину Цемаху поехать в Россию не значит, что ему больше не нужно сотрудничать в расследовании этого ужасного события. Россия является государством-членом Совета Европы и как такова юридически обязана бороться с безнаказанностью", - заявила Аверсдоттир.

Также глава комитета ПАСЕ заявила, что в начале октября будет дана оценка расследованию.

"Комитет, который я возглавляю, назначит докладчика, который должен оценить прогресс, достигнутый в расследовании этой трагедии, и привлечении к ответственности виновных", - сказала Аверсдоттир.

Ранее сообщалось, что Голландия обратилась с просьбой к России, чтобы та выдала им Цемаха для допроса. Нахождение Цемаха в России не должно помешает судебному процессу, который начнется 9 марта 2020.

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Новости Украины ПАСЕРоссийская ФедерацияМН17
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