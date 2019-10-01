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Нидерланды просят Россию о содействии в допросе Цемаха

Новости » Общество    01.10.2019 - 13:48
Нидерланды просят Россию о содействии в допросе Цемаха
Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

Ранее стало известно, что Цемах вернулся в ОРДО

Власти Нидерландов обратились в российскую прокуратуру с просьбой оказать содействие в поиске Владимира Цемаха. Об этом заявил посол Нидерландов в России Роб Свартбол в интервью российским СМИ.

Сообщается, что Нидерланды хотят допросить Цемаха по делу о крушении малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе.

"Недавно произошел обмен между Россией и Украиной, и правительство Нидерландов сейчас обратилось в российскую прокуратуру за помощью, чтобы найти этого человека, пообщаться с ним и также собрать возможную информацию от него", - сказал Свартбол.

Напомним, бывший боевик "ДНР" и подозреваемый по делу рейса MH17 Владимир Цемах вернулся на временно оккупированную территорию Донецкой области. Также сообщалось, что экс-боевик не будет нанимать адвоката из-за позиции Нидерландов по делу крушения рейса MH17. Сообщалось, что Цемах уже дал признательные показания "всем сторонам", которые от него хотели их получить.

РБК-Украина также сообщало, что Нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха, который был свидетелем по делу о катастрофе MH17, в подозреваемого.

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