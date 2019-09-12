Цемах не будет нанимать адвоката из-за позиции Нидерландов

Фото: Владимир Цемах (УНИАН)

Цемах вернулся на оккупированный Донбасс

Подозреваемый в причастности к катастрофе MH17 Владимир Цемах, которого выдали России в рамках обмена пленными, не намерен нанимать адвоката из-за позиции Нидерландов. Об этом заявила его дочь Мария Левченко-Цемах, передает "Настоящее время".

По ее словам, Цемах уже дал показания "всем сторонам", которые от него хотели получить. Она также заявила, что он до сих пор находится в статусе свидетеля, и семья не будет нанимать адвоката.

"Адвоката мы нанимать не будем. Зачем нам адвокат, в связи с чем? Адвоката нанимают, когда человека в чем-то подозревают, обвиняют, и он может быть виновен. Отцу нанимать адвоката незачем. Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего", - добавила она.

Дочь Цемаха подчеркнула, что его допрашивали следователи из Нидерландов.

Напомним, ранее сообщалось, что Цемах возвращается в Украину после обмена. В данном случае следует уточнить, что он все-таки вернулся на оккупированную часть Донецкой области, откуда летом его вывезла Служба безопасности Украины.

Сегодня также стало известно, что на встрече послов стран Евросоюза Нидерланды подняли вопрос освобождения Цемаха в обмен на украинских пленных и политзаключенных.