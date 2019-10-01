ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У парламенті Нідерландів просять розслідувати роль України у катастрофі MH17

Новини » Політика    01.10.2019 - 16:41
У парламенті Нідерландів просять розслідувати роль України у катастрофі MH17
Фото: будівля парламенту Нідерландів (wikimedia.orgMarkus Bernet)

Нижня палата обговорює катастрофу MH17 цим ввечері

У Нідерландах більшість у Палаті представників хочуть, щоб роль України в катастрофі MH17 була додатково досліджена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rtlnieuws.nl.

Зазначається, що в 2015 році Рада безпеки Нідерландів ухвалив, що Україна повинна була закрити свій повітряний простір.

Пропозиція CDA і SP запитує уряд про всі можливості для "повного розслідування фактів" для України.

Нижня палата обговорює MH17 цим ввечері. Поки що уряд не вжив жодних дій щодо України, але Палата тепер хоче зробити перший крок. Рух від CDA (Партія християнських демократів) і SP (Соціалістична партія) отримує підтримку від VVD (Народна партія за свободу і демократію) і D66 (соціал-ліберальна партія).

Нагадаємо, влада Нідерландів звернулися до російської прокуратури з проханням надати сприяння у пошуку Володимира Цемаха. Нідерланди хочуть допитати Цемаха по справі про катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі

Нагадаємо, колишній бойовик "ДНР" і підозрюваний у справі рейсу MH17 Володимир Цемах повернувся на тимчасово окуповану територію Донецької області. Також повідомлялося, що екс-бойовик не буде наймати адвоката з-за позиції Нідерландів у справі катастрофи рейсу MH17. Повідомлялося, що Цемах вже дав свідчення "всім сторонам", які від нього хотіли їх отримати.

Нідерланди просять Росію сприяти допиту Цемаха Король Нідерландів закликав Росію співпрацювати зі слідством MH17
Новини України НідерландиМН17
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся