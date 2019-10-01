У парламенті Нідерландів просять розслідувати роль України у катастрофі MH17

Фото: будівля парламенту Нідерландів (wikimedia.orgMarkus Bernet)

Нижня палата обговорює катастрофу MH17 цим ввечері

У Нідерландах більшість у Палаті представників хочуть, щоб роль України в катастрофі MH17 була додатково досліджена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rtlnieuws.nl.

Зазначається, що в 2015 році Рада безпеки Нідерландів ухвалив, що Україна повинна була закрити свій повітряний простір.

Пропозиція CDA і SP запитує уряд про всі можливості для "повного розслідування фактів" для України.

Нижня палата обговорює MH17 цим ввечері. Поки що уряд не вжив жодних дій щодо України, але Палата тепер хоче зробити перший крок. Рух від CDA (Партія християнських демократів) і SP (Соціалістична партія) отримує підтримку від VVD (Народна партія за свободу і демократію) і D66 (соціал-ліберальна партія).

Нагадаємо, влада Нідерландів звернулися до російської прокуратури з проханням надати сприяння у пошуку Володимира Цемаха. Нідерланди хочуть допитати Цемаха по справі про катастрофу малайзійського Boeing в липні 2014 року на Донбасі

Нагадаємо, колишній бойовик "ДНР" і підозрюваний у справі рейсу MH17 Володимир Цемах повернувся на тимчасово окуповану територію Донецької області. Також повідомлялося, що екс-бойовик не буде наймати адвоката з-за позиції Нідерландів у справі катастрофи рейсу MH17. Повідомлялося, що Цемах вже дав свідчення "всім сторонам", які від нього хотіли їх отримати.