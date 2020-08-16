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В парламенте Беларуси заявили о возможности повторных выборов

Минск , Воскресенье 16 августа 2020 13:41
В парламенте Беларуси заявили о возможности повторных выборов
Фото: Олег Гайдукевич (teleskop-by.org)
Автор: Максим Зайченко

Такое решение будет принимать парламент

В парламенте Беларуси заявили о возможности повторных выборов в стране. Только такое решение "должны принимать не на улицах".

Об этом заявил глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Олег Гайдукевич, который претендовал на должность президента, но снялся с выборов, передает "Наша Нива".

Он допускает такую возможность, но "решать должен парламент, а не улица".

"Мы должны не позволить разделить нас. Те люди, которые стоят на улицах и идут сюда - не враги. Мы должны не позволить, чтобы судьба страны решалась на улице", - заявил он с трибуны на митинге в центре Минска.

Напомним, ранее штаб экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской заявил, что готов на переговоры с властями о том, как и когда президент Александр Лукашенко уйдет с должности.

Как писало РБК-Украина, около 12:00 в центре Минска начали собираться демонстранты, которые поддерживают нынешнюю власть Беларуси.

Также сообщалось, что в поддержку Лукашенко сгоняют бюджетников под угрозой увольнения.

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