В Минск сгоняют бюджетников на митинг в поддержку Лукашенко, - СМИ

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Замечены колонны автобусов, направляющихся в Минск

В воскресенье, 16 августа, в столицу Беларуси Минск сгоняют работников, чиновников и силовиков для поддержки президента Александра Лукашенко. Бюджетникам угрожают увольнением в случае отказа ехать на демонстрации.

Об этом сообщает издание TUT.by со ссылкой на сообщения своих читателей.

Некоторым удается отказаться по тем или иным причинам, а некоторым - нет, потому что грозят увольнением, потерей места в общежитии. Люди опасаются, что могут быть провокации, причем некоторые из приглашенных на митинг считают, что они возможны со стороны власти.

Сообщения о принуждении поехать на митинг за Александра Лукашенко пришли от работников десятка больших предприятий в Беларуси. Кроме того, сгоняют на митинг также госслужащих, военных, которых просят прийти в гражданской одежде. Подобные предложения также поступили работникам сельского хозяйства, учителям, воспитателям, работникам госСМИ и многим другим.

"Многие пишут, что поедут на митинг из-за угрозы увольнения. Сообщения и понуждении к приезду в Минск приходят из разных областей, районов, городов, деревень. Люди выражают недовольство не только тем, что их заставляют быть на митинге, а также угрожают увольнением и неприятностями на работе, но и тем, что из регионов нужно рано выезжать, чтобы быть в столице обозначенное время", - говорится в сообщении.

В Минске также закрыли центральную станцию метро "Площадь Ленина".

Также была замечена колонна автобусов на брестской трассе, которая направляется в сторону Минска.

Возможные митинги в Бресте

По сообщению издания "Белсат", 16 августа спецпоездом госслужащих везут в Брест на митинг в защиту Лукашенко. Отмечается, что таких около 2000 человек. Их пустили в поезд по спискам и без билетов.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно: по его словам, наблюдать за тем, что происходит на этих территориях спокойно не можно.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко поручил не допустить цепи солидарности от Вильнюса до Киева.