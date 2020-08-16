ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В парламенті Білорусі заявили про можливість повторних виборів

Мінськ , Неділя 16 серпня 2020 13:41
В парламенті Білорусі заявили про можливість повторних виборів
Фото: Олег Гайдукевич (teleskop-by.org)
Автор: Максим Зайченко

Таке рішення ухвалюватиме парламент

В парламенті Білорусі заявили про можливість повторних виборів у країні. Тільки таке рішення "повинні приймати не на вулицях".

Про це заявив голова Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Олег Гайдукевич, який претендував на посаду президента, але знявся з виборів, передає "Наша Нива".

Він допускає таку можливість, але "повинен вирішувати парламент, а не вулиця".

"Ми повинні не дозволити розділити нас. Ті люди, які стоять на вулицях і йдуть сюди - не вороги. Ми повинні не дозволити, щоб доля країни вирішувалася на вулиці", - заявив він з трибуни на мітингу в центрі Мінська.

Нагадаємо, раніше штаб екс-кандидата в президенти Білорусі Світлани Тіхановської заявив, що готовий на переговори з владою про те, як і коли президент Олександр Лукашенко піде з посади.

Як повідомляло РБК-Україна, близько 12:00 в центрі Мінська почали збиратися демонстранти, які підтримують нинішню владу Білорусі.

Також повідомлялося, що в підтримку Лукашенка зганяють бюджетників під загрозою звільнення.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України БілорусьМинск
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся