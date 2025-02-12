Парламент Вірменії підтримав законопроєкт про вступ до ЄС у першому читанні

Парламент Вірменії, в рамках першого читання, підтримав законопроєкт "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Євросоюзу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.am .

Ініціатором документа є громадянська ініціатива "Платформа демократичних сил", якій, як пише News.am, за два місяці вдалось зібрати необхідну кількість підписів, що винести проєкт на розгляд до Ради.

За законопроєкт проголосували 63 депутати. Проти виступили лише семеро.

Віддалення Вірменії від Росії

Сьогодні Вірменія поступово поглиблює співпрацю з Європейським Союзом. ЄС, своєю чергою, підтримує прагнення країни до демократизації та розвитку, зокрема через фінансову допомогу та програми реформ.

Після початку повномасштабної війни в Україні та подій на Нагірному Карабасі відносини Вірменії та Росії суттєво погіршились. У лютому 2024-го голова вірменського уряду Нікол Пашинян заявив про замороження участі його країни в ОДКБ, а вже у березні міністр закордонних справ Арарат Мірзоян стверджував, що Єреван

В серпні ж Вірменія відмовилася брати участь у навчаннях ОДКБ у Киргизстані у вересні 2024 року.

У тому ж числі, вже у вересні Єреван та Європейський союз почали переговори про лібералізацію візового режиму.

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