Вірменія та ЄС розпочали переговори про безвізовий режим
Європейський Союз у понеділок, 9 вересня, почав переговори про лібералізацію візового режиму з Вірменією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".
Як повідомляється, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів зустріч із віцепрезидентом Європейської комісії Маргаритисом Схінасом у Єревані.
"Я радий, що в наших відносинах помітні зміни. Починаються переговори щодо лібералізації візового режиму, прийнято рішення про підтримку Республіки Вірменія Європейським фондом миру, що ми дуже цінуємо", - зазначив Пашинян.
На зустрічі також було ухвалено рішення про підтримку Вірменії Європейським фондом миру. Також у країні зараз активно ведуться дискусії про можливість вступу країни до ЄС.
Своєю чергою віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що зацікавленість ЄС у розвитку відносин із Вірменією та просуванні реформ у цій державі. Також Схінас сподівається на ефективну співпрацю з урядом Вірменії щодо діалогу про візову лібералізацію.
Безвізовий режим з ЄС
Нагадаємо, лідери ЄС вперше пообіцяли розпочати переговори про лібералізацію візового режиму з Єреваном на саміті Східного партнерства з Вірменією та п’ятьма іншими колишніми радянськими республіками, ще у 2017 році.
У липні 2024 року стало відомо, що посли Європейського Союзу дали "зелене світло" для початку діалогу про безвіз з Вірменією та погодили надання військової допомоги з Європейського фонду миру.
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