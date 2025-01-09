Уряд Вірменії схвалив законопроект про початок процесу вступу країни до ЄС

Уряд Вірменії на своєму засіданні у четвер, 9 січня, схвалив проєкт закону "Про початок процесу вступу Республіки Вірменія до Європейського Союзу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWS.am.

"Законопроект про початок процесу членства Вірменії в ЄС був винесений на обговорення Національних Зборів як громадянська ініціатива, і тепер уряд повинен висловити свою позицію", - заявив міністр закордонних справ Арарат Мірзоян.

Мірзоян зазначив, що рекомендує надати позитивну відповідь щодо законопроекту. Він також зауважив, що в останні роки Вірменія та ЄС мали досить інтенсивні та динамічні відносини.

"Вони були дуже насиченими і охоплювали різні сфери. ЄС неодноразово висловлював свою рішучу політичну підтримку демократії у Вірменії. ЄС, по суті, бере участь у забезпеченні безпекового середовища навколо Вірменії. Я маю на увазі розгортання цивільної моніторингової місії ЄС", - сказав Мірзоян.

Міністр згадав про те, що ЄС також висловив готовність підтримати зміцнення економічної стійкості Вірменії. На його думку, ЄС має дуже багаті демократичні традиції та сильні демократичні інститути. Також у Євросоюз є вільним конкурентним середовищем з сучасною економікою.

"Ми також побачили ознаки того, що це можливо. Я маю на увазі початок лібералізації візового режиму та низку інших інструментів, які були застосовані або обговорюються з ЄС", - заявив міністр закордонних справ.

За словами прем'єра Вірменії Нікола Пашиняна, рішення щодо вступу Вірменії в ЄС має бути схвалене на референдумі. Але після схвалення урядом законопроект має також пройти голосування в парламенті.

Вступ Вірменії до ЄС

Вірменія поступово поглиблює співпрацю з Європейським Союзом. Європейський Союз підтримує прагнення Вірменії до демократизації та розвитку, зокрема через фінансову допомогу та програми реформ. Однак ключовим викликом для країни є необхідність балансувати між європейським курсом і впливом Росії.

Геополітична напруженість у регіоні, зокрема конфлікт навколо Нагірного Карабаху, також гальмує інтеграційні процеси. Водночас посилення співпраці з ЄС може стати для Вірменії важливим кроком до зміцнення незалежності та розвитку в умовах складних геополітичних обставин.