Парламент Армении поддержал законопроект о вступлении в ЕС в первом чтении
Парламент Армении, в рамках первого чтения, поддержал законопроект "О начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.am.
За законопроект проголосовали 63 депутата. Против выступили лишь семеро.
Инициатором документа является гражданская инициатива "Платформа демократических сил", которой, как пишет News.am, за два месяца удалось собрать необходимое количество подписей, чтобы вынести проект на рассмотрение в Раду.
Добавим, что в январе 2024-го правительство Армении одобрило проект закона.
Отдаление Армении от России
Сегодня Армения постепенно углубляет сотрудничество с Европейским Союзом. ЕС, в свою очередь, поддерживает стремление страны к демократизации и развитию, в частности через финансовую помощь и программы реформ.
После начала полномасштабной войны в Украине и событий в Нагорном Карабахе отношения Армении и России существенно ухудшились. В феврале 2024-го глава армянского правительства Никол Пашинян заявил о замораживании участия его страны в ОДКБ, а уже в марте министр иностранных дел Арарат Мирзоян утверждал, что Ереван
В августе же Армения отказалась участвовать в учениях ОДКБ в Кыргызстане в сентябре 2024 года.
В том же числе, уже в сентябре Ереван и Европейский союз начали переговоры о либерализации визового режима.
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