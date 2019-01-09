ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Парламент Великобританії обмежив фінансування Brexit без угоди з ЄС

Новини » Політика    09.01.2019 - 11:59
Парламент Великобританії обмежив фінансування Brexit без угоди з ЄС
Ілюстративне фото (gettyimages)

Зазначається, що голосування в парламенті стало черговою поразкою для уряду Терези Мей

Палата громад парламенту Великобританії схвалила поправку до законопроекту, що обмежує повноваження уряду в податковій сфері у разі виходу Британії з ЄС (Brexit) без підсумкової угоди про умови подальшої співпраці між Лондоном і Брюсселем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standard.

Як зазначає видання, це голосування в парламенті стало черговою поразкою для уряду Терези Мей.

Результат також показує, що більшість у Палаті громад налаштовані проти виходу з ЄС без угоди напередодні ключового голосування в британському парламенті.

Наголошується, що поправка, яку підтримали лейбористи і деякі консерватори, спрямована на те, щоб Міністерство фінансів не могло змінити розмір податків. Таким чином, зробивши можливим Brexit без угоди, якщо свого схвалення на це не дали депутати.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що парламент Британії проведе голосування за Brexit 15 січня.

Мей додала, що урядова політика не передбачає продовження виконання статті 50 про вихід з ЄС.

Раніше Тереза Мей закликала членів парламенту країни проголосувати за угоду про вихід країни зі складу Євросоюзу(Brexit). Мей також згадала про "прикре розкол" в країні між прихильниками Brexit і їх опонентами.

Мей назвала дату голосування парламенту Британії щодо Brexit
Новини України ЕвросоюзBrexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся