Парламент Великобританії обмежив фінансування Brexit без угоди з ЄС

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Зазначається, що голосування в парламенті стало черговою поразкою для уряду Терези Мей

Палата громад парламенту Великобританії схвалила поправку до законопроекту, що обмежує повноваження уряду в податковій сфері у разі виходу Британії з ЄС (Brexit) без підсумкової угоди про умови подальшої співпраці між Лондоном і Брюсселем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Evening Standard.

Як зазначає видання, це голосування в парламенті стало черговою поразкою для уряду Терези Мей.

Результат також показує, що більшість у Палаті громад налаштовані проти виходу з ЄС без угоди напередодні ключового голосування в британському парламенті.

Наголошується, що поправка, яку підтримали лейбористи і деякі консерватори, спрямована на те, щоб Міністерство фінансів не могло змінити розмір податків. Таким чином, зробивши можливим Brexit без угоди, якщо свого схвалення на це не дали депутати.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що парламент Британії проведе голосування за Brexit 15 січня.

Мей додала, що урядова політика не передбачає продовження виконання статті 50 про вихід з ЄС.

Раніше Тереза Мей закликала членів парламенту країни проголосувати за угоду про вихід країни зі складу Євросоюзу(Brexit). Мей також згадала про "прикре розкол" в країні між прихильниками Brexit і їх опонентами.