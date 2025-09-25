Парламент Литви затвердив нового прем'єра та міністрів

Зазначається, що 80 парламентарів проголосували "за", 40 були проти, ще двоє утрималися під час схвалення програми нового уряду.

Очікується, що прем'єр-міністр Інга Ругінене та призначені президентом Гітанасом Науседою міністри незабаром будуть приведені до присяги. Більшість міністрів змінилося, але міністерство закордонних справ все ще очолюватиме Кястутіс Будріс, а міноборони - Довіле Шакалене.

Що обіцяє новий уряд

Новий уряд обіцяє зберегти великий обсяг інвестицій в оборону країни та збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП країни. Також обіцяють зберегти більшість напрямків, за якими працював попередній кабінет міністрів, в тому числі допомогу Україні.

"Моя мета полягає в тому, щоб наприкінці мого терміну люди почувалися більш захищеними завдяки кращому захисту, а також завдяки кращому соціальному забезпеченню", - сказала Ругінене.

При цьому новий уряд Литви заявляє, що хоче пом'якшити політику щодо Китаю. В новому литовському кабміні хочуть виправити дипломатичні відносини з російським союзником.

Новосформований кабмін Литви вже зазнав критики через те, що в його складі є члени правопопулістської партії "Зоря Нямунаса". Лідер цієї партії перебуває під судом через антисемітизм, а також дозволяв собі образливі висловлювання у бік України.

Через це у вересні в Литві навіть спалахнули протести. Проте президент Науседа пообіцяв, що проконтролює, щоб керівник праворадикалів не зміг вплинути на політику уряду.