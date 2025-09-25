Парламент Литвы утвердил нового премьера и министров

Парламент Литвы 25 сентября утвердил в должности премьер-министра страны Ингу Ругинене и одобрил программу нового правительства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT и Reuters.
Отмечается, что 80 парламентариев проголосовали "за", 40 были против, еще двое воздержались при одобрении программы нового правительства.
Ожидается, что премьер-министр Инга Ругинене и назначенные президентом Гитанасом Науседой министры вскоре будут приведены к присяге. Большинство министров сменилось, но министерство иностранных дел все еще будет возглавлять Кястутис Будрис, а минобороны - Довиле Шакалене.
Новое правительство обещает сохранить большой объем инвестиций в оборону страны и увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП страны. Также обещают сохранить большинство направлений, по которым работал предыдущий кабинет министров, в том числе помощь Украине.
"Моя цель состоит в том, чтобы в конце моего срока люди чувствовали себя более защищенными благодаря лучшей защите, а также благодаря лучшему социальному обеспечению", - сказала Ругинене.
При этом новое правительство Литвы заявляет, что хочет смягчить политику в отношении Китая. В новом литовском кабмине хотят исправить дипломатические отношения с российским союзником.
Новосформированный кабмин Литвы уже подвергся критике из-за того, что в его составе есть члены правопопулистской партии "Заря Нямунаса". Лидер этой партии находится под судом из-за антисемитизма, а также позволял себе оскорбительные высказывания в сторону Украины.
Из-за этого в сентябре в Литве даже вспыхнули протесты. Однако президент Науседа пообещал, что проконтролирует, чтобы руководитель праворадикалов не смог повлиять на политику правительства.
Отметим, еще 26 августа Сейм Литвы предварительно утвердил кандидатуру Инги Ругинене на должность нового премьер-министра. Ее поддержали 78 депутатов из 141. Первым визитом новоизбранного премьера станет поездка в Украину.
Предыдущее правительство премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса ушло в отставку после того, как в июле вспыхнул скандал из-за вероятных связей премьера с компанией, которая принадлежала его родственнику. Сам Палуцкас 31 июля заявил, что подает в отставку с поста главы правительства и председателя Социал-демократической партии. 4 августа президент страны принял его отставку и назначил и.о. главы правительства.