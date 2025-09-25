Парламент Литвы утвердил нового премьера и министров

Отмечается, что 80 парламентариев проголосовали "за", 40 были против, еще двое воздержались при одобрении программы нового правительства.

Ожидается, что премьер-министр Инга Ругинене и назначенные президентом Гитанасом Науседой министры вскоре будут приведены к присяге. Большинство министров сменилось, но министерство иностранных дел все еще будет возглавлять Кястутис Будрис, а минобороны - Довиле Шакалене.

Что обещает новое правительство

Новое правительство обещает сохранить большой объем инвестиций в оборону страны и увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП страны. Также обещают сохранить большинство направлений, по которым работал предыдущий кабинет министров, в том числе помощь Украине.

"Моя цель состоит в том, чтобы в конце моего срока люди чувствовали себя более защищенными благодаря лучшей защите, а также благодаря лучшему социальному обеспечению", - сказала Ругинене.

При этом новое правительство Литвы заявляет, что хочет смягчить политику в отношении Китая. В новом литовском кабмине хотят исправить дипломатические отношения с российским союзником.

Новосформированный кабмин Литвы уже подвергся критике из-за того, что в его составе есть члены правопопулистской партии "Заря Нямунаса". Лидер этой партии находится под судом из-за антисемитизма, а также позволял себе оскорбительные высказывания в сторону Украины.

Из-за этого в сентябре в Литве даже вспыхнули протесты. Однако президент Науседа пообещал, что проконтролирует, чтобы руководитель праворадикалов не смог повлиять на политику правительства.