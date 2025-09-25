Парламент Литвы утвердил нового премьера и министров
Парламент Литвы 25 сентября утвердил в должности премьер-министра страны Ингу Ругинене и одобрил программу нового правительства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на LRT и Reuters.
Отмечается, что 80 парламентариев проголосовали "за", 40 были против, еще двое воздержались при одобрении программы нового правительства.
Ожидается, что премьер-министр Инга Ругинене и назначенные президентом Гитанасом Науседой министры вскоре будут приведены к присяге. Большинство министров сменилось, но министерство иностранных дел все еще будет возглавлять Кястутис Будрис, а минобороны - Довиле Шакалене.
Что обещает новое правительство
Новое правительство обещает сохранить большой объем инвестиций в оборону страны и увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП страны. Также обещают сохранить большинство направлений, по которым работал предыдущий кабинет министров, в том числе помощь Украине.
"Моя цель состоит в том, чтобы в конце моего срока люди чувствовали себя более защищенными благодаря лучшей защите, а также благодаря лучшему социальному обеспечению", - сказала Ругинене.
При этом новое правительство Литвы заявляет, что хочет смягчить политику в отношении Китая. В новом литовском кабмине хотят исправить дипломатические отношения с российским союзником.
Новосформированный кабмин Литвы уже подвергся критике из-за того, что в его составе есть члены правопопулистской партии "Заря Нямунаса". Лидер этой партии находится под судом из-за антисемитизма, а также позволял себе оскорбительные высказывания в сторону Украины.
Из-за этого в сентябре в Литве даже вспыхнули протесты. Однако президент Науседа пообещал, что проконтролирует, чтобы руководитель праворадикалов не смог повлиять на политику правительства.
Смена правительства в Литве: что известно
Отметим, еще 26 августа Сейм Литвы предварительно утвердил кандидатуру Инги Ругинене на должность нового премьер-министра. Ее поддержали 78 депутатов из 141. Первым визитом новоизбранного премьера станет поездка в Украину.
Предыдущее правительство премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса ушло в отставку после того, как в июле вспыхнул скандал из-за вероятных связей премьера с компанией, которая принадлежала его родственнику. Сам Палуцкас 31 июля заявил, что подает в отставку с поста главы правительства и председателя Социал-демократической партии. 4 августа президент страны принял его отставку и назначил и.о. главы правительства.