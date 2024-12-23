В Італії уряд підтримав продовження постачання зброї Україні

Італійський уряд підтримав продовження дозволу на постачання Україні військової допомоги. Для продовження поставок зброї потрібен дозвіл парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Уряд підтримав декрет, який містить "термінові положення щодо продовження дозволу на передачу військових машин, матеріалів та обладнання урядовим органам України". Для продовження військової допомоги все ще знадобиться дозвіл парламенту Італії. Варто зауважити, що дозвіл на постачання озброєння Україні з Італії діє до кінця 2024 року.