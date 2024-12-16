Уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги Україні. Його деталі представлять у середу на засіданні парламентського наглядового органу COPASIR, який займається контролем над діяльністю італійської розвідки.

Про це завив міністр оборони Італії Гвідо Кросетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Ansa ".

У той час, як конкретний список залишається конфіденційним, віце-прем'єр та міністр закордонних справ Антоніо Таяні підтвердив, що Італія продовжує підтримувати Україну у її прагненні до справедливого миру.

"Італія стоїть поруч з Києвом у всебічній підтримці справедливого миру, який не може бути капітуляцією України", - зазначив він.

Також Таяні акцентував на зусиллях Італії щодо організації другої мирної конференції за участю Росії та важливих міжнародних партнерів, таких як Китай, Індія та Бразилія.

Він підкреслив важливість відновлення енергетичної безпеки України, яке є одним із ключових напрямків підтримки від ЄС.

Повідомляється, що Італія також активно готується до проведення Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Римі в липні 2025 року, що стане ще одним кроком на шляху до відновлення країни після війни.

Допомога Італії Україні

Італія активно підтримує Україну під час повномасштабного вторгнення Росії, надаючи значну військову, економічну та дипломатичну допомогу.

До теперішнього часу Італія вже передала вісім пакетів військової допомоги, включаючи зенітні ракети, артилерійські системи, бронетехніку та боєприпаси.

Відомо, що у наступному році уряд Італії планує збільшити допомогу Україні до 1,7 млрд євро. Подробиці - у матеріалі РБК-Україна.

Однак важливо зазначити, що всю зброю, яку Рим передає Києву, українські військові можуть застосовувати лише у межах кордонів України.