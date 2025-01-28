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Парламент Италии поддержал продолжение военной помощи Украине

Италия, Вторник 28 января 2025 18:48
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Парламент Италии поддержал продолжение военной помощи Украине Фото: парламент Италии поддержал продление военной помощи Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Парламент Италии проголосовал за продление поставок военной помощи Украине в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Как сообщает издание, Нижняя палата итальянского парламента окончательно одобрила постановление по Украине, который санкционирует продление поставок оружия Киеву до 31 декабря 2025 года.

Решение, которое уже одобрил Сенат, было принято 192 голосами "за" и 41 "против".

Оппозиция в этом вопросе разделилась: три партии проголосовали "за", две - "против".

Помощь Украине от Италии

Стоит отметить, что Италия помогает Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Власти Италии уже несколько раз продлевали разрешение на поставку Украине военной помощи.

В частности, ранее сообщалось, что итальянское правительство поддержало продление разрешения на поставку Украине военной помощи. Для продолжения поставок оружия нужно было разрешение парламента.

Также в декабре 2024 года стало известно, что правительство Италии одобрило уже 10-й пакет военной помощи Украине.

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеов сообщил, что очередной пакет с оружием от Италии уже в пути.

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