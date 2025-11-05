Парламент Чехії очолив лідер антиукраїнської партії: що відомо

Зазначається, що 107 депутатів підтримали Окамуру під час таємного голосування в парламенті. Водночас його суперник, представник консервативного Християнсько-демократичного союзу Ян Бартошек отримав 81 голос.

Після голосування Окамура моментально переобрав на себе керівництво Палатою депутатів та виступив з короткою промовою.

"Шановні пані та панове, дякую за довіру і з нетерпінням чекаю на співпрацю з вами всіма. Я приймаю обрання з усією смиренністю. Я дуже ціную підтримку і, як я обіцяв у своїй промові, я хотів би, щоб Палата депутатів функціонувала добре", - заявив він.

Хто такий Окамура та що являє собою його партія

Окамура - чеський бізнесмен та політик японського походження. Політичну кар'єру розпочав у 2012 році, ставши сенатором. Без успіху балотувався у президенти Чехії в 2013 році. Був фігурантом кількох скандальних судових процесів у Чехії, змінив кілька партій, поки не прибився до правопопулістів.

Окамура був фігурантом масштабного розслідування у 2025 році, яке вела чеська поліція через його кампанію на виборах у Європейський парламент. Тоді з нього зняли недоторканість рішення парламенту. У серпні 2025 року Окамурі висунули звинувачення, але вибори врятували його від кримінального переслідування, оскільки недоторканість було відновлено.

Зараз, попри своє японське походження, Окамура очолює правопопулістську партію "Свобода та пряма демократія" (SPD). Партія, яку він очолює, виступає за заборону міграції та загалом налаштована антиєвропейськи та антиукраїнські.

Політологи вважають партію правопопулістською, хоча сама SPD заявляє, що вона нібито "націоналістична". Деякі чеські ЗМІ вважають, що SPD можна назвати "фашистською партією".