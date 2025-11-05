Парламент Чехии возглавил лидер антиукраинской партии: что известно

Отмечается, что 107 депутатов поддержали Окамуру во время тайного голосования в парламенте. В то же время его соперник, представитель консервативного Христианско-демократического союза Ян Бартошек получил 81 голос.

После голосования Окамура моментально переизбрал на себя руководство Палатой депутатов и выступил с короткой речью.

"Уважаемые дамы и господа, благодарю за доверие и с нетерпением жду сотрудничества с вами всеми. Я принимаю избрание со всем смирением. Я очень ценю поддержку и, как я обещал в своей речи, я хотел бы, чтобы Палата депутатов функционировала хорошо", - заявил он.

Кто такой Окамура и что представляет собой его партия

Окамура - чешский бизнесмен и политик японского происхождения. Политическую карьеру начал в 2012 году, став сенатором. Без успеха баллотировался в президенты Чехии в 2013 году. Был фигурантом нескольких скандальных судебных процессов в Чехии, сменил несколько партий, пока не прибился к правопопулистам.

Окамура был фигурантом масштабного расследования в 2025 году, которое вела чешская полиция из-за его кампании на выборах в Европейский парламент. Тогда с него сняли неприкосновенность решение парламента. В августе 2025 года Окамуре предъявили обвинения, но выборы спасли его от уголовного преследования, поскольку неприкосновенность была восстановлена.

Сейчас, несмотря на свое японское происхождение, Окамура возглавляет правопопулистскую партию "Свобода и прямая демократия" (SPD). Партия, которую он возглавляет, выступает за запрет миграции и в целом настроена антиевропейски и антиукраински.

Политологи считают партию правопопулистской, хотя сама SPD заявляет, что она якобы "националистическая". Некоторые чешские СМИ считают, что SPD можно назвать "фашистской партией".