Парламент Британии одобрил законопроект по условиям Brexit

Парламент Британии одобрил законопроект по условиям выхода страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что законопроект официально станет законом, когда он получит одобрение королевы Елизаветы II, что может произойти уже в четверг.

Ранее в среду нижняя палата парламента, Палата общин, отменила изменения, внесенные в законодательство верхней палатой, Палатой лордов, в том числе положение, обеспечивающее защиту детей-беженцев после Brexit.

РБК-Украина писало, что правительство Великобритании потерпело четвертое поражение в Палате лордов, которая рассматривает законодательство о выходе Британии из Европейского союза (Brexit).

правительство Великобритании проведет внеочередное заседание в день выхода страны из ЕС (Brexit) 31 января, чтобы обсудить будущее Соединенного Королевства.

31 января Великобритания должна покинуть Европейский союз. После этого начнется переходный период, за время которого между Британией и ЕС должно быть заключено новое торговое соглашение. Британское правительство планирует завершить сделку до конца 2020 года.