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Палата лордов Великобритании внесла изменения в соглашение с ЕС

Новости » Политика     21.01.2020 - 21:40
Палата лордов Великобритании внесла изменения в соглашение с ЕС
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/mfarussia)

Палата лордов внесла изменения в законодательство, в том числе в отношении прав граждан ЕС после Brexit

Правительство Великобритании потерпело четвертое поражение в Палате лордов, которая рассматривает законодательство о выходе Британии из Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, члены верхней палаты парламента во вторник, 21 января, проголосовали за то, чтобы гарантировать, что дети-беженцы без сопровождения могут воссоединяться с семьей в Британии. Данное обещание было дано предыдущим премьер-министром Британии Терезой Мэй, но было удалено из законодательства новым правительством Бориса Джонсона.

Консерваторы Джонсона получили значительное большинство в нижней палате, Палате общин, на выборах 12 декабря, а ранее в этом месяце законодатели быстро одобрили законодательство, необходимое для ратификации его соглашения о выходе из ЕС.

Но Палата лордов, где правительство Джонсона не имеет большинства, внесла три изменения в законодательство, в том числе в отношении прав граждан ЕС после Brexit.

Напомним, правительство Великобритании проведет внеочередное заседание в день выхода страны из ЕС (Brexit) 31 января, чтобы обсудить будущее Соединенного Королевства.

31 января Великобритания должна покинуть Европейский союз. После этого начнется переходный период, за время которого между Британией и ЕС должен быть заключен новое торговое соглашение. Британское правительство планирует завершить сделку до конца 2020 года.

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