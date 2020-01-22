Парламент Британії схвалив законопроект щодо умов Brexit

Парламент Британії схвалив законопроект щодо умов виходу країни з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що законопроект офіційно стане законом, коли він отримає схвалення королеви Єлизавети II, що може відбутися вже в четвер.

Раніше в середу нижня палата парламенту, Палата громад, скасувала зміни, внесені в законодавство верхньою палатою, Палатою лордів, у тому числі положення, що забезпечує захист дітей-біженців після Brexit.

РБК-Україна писало, що уряд Великобританії зазнала четвертої поразки в Палаті лордів, яка розглядає законодавство про вихід Британії з Європейського союзу (Brexit).

уряд Великобританії проведе позачергове засідання в день виходу країни з ЄС (Brexit) 31 січня, щоб обговорити майбутнє Сполученого Королівства.

31 січня Великобританія повинна покинути Європейський союз. Після цього почнеться перехідний період, за час якого між Британією та ЄС має бути укладено нову торговельну угоду. Британський уряд планує завершити угоду до кінця 2020 року.