До Парижу 48 годин. Радники "коаліції охочих" обговорювали у Києві мирний план: головне

Протягом дня у Києві пройшла низка зустрічей, на яких радники "коаліції охочих" працювали над мирним планом на супутніми документами. Вже у вівторок, 6 січня, напрацювання обговорюватимуть лідери коаліції у Парижі.
Хто приїхав до України та які саме документи обговорювались - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.
Вранці секретар РНБО та голова української переговорної команди Рустем Умєров повідомив про прибуття до Києва представників країн-партнерів. Зустріч на рівні радників з нацбезпеки анонсував президент Володимир Зеленський під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.
Загалом до Києві прибути представники 15 країна, а також представники НАТО та ЄС. Від США до обговореннь онлайн долучався спецпредставник Трампа Стів Віткофф.
Роботу переговорних команд було розділено на кілька блоків за темами.
Про результати роботи першого блоку розповіли його учасники - перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, радник керівника Офісу президента України Олександр Бевз та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.
Про результати другого блоку - економічного, розповіли учасники - міністр економіки Олексій Соболєв та віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.
Про результати роботи третього блоку переговорів розповіли спікер парламенту Руслан Стефанчук та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
Нагадаємо, у грудні президент Володимир Зеленський вперше розкрив всі 20 пунктів мирного плану, над яким Україна працює разом із США. США, в свою чергу, обговорюють цей документ з росіянами.
Як заявляв президент на зустрічі з Трампом, наразі мирний план готовий на 90 відсотків, оскільки ще є невирішені питання. Серед 20 пунктів є щонайменше два, щодо яких сторонам не вдається знайти консенсусу - території та ЗАЕС.
Щодо ЗАЕС - американці пропонують спільний контроль на трьох - США, Україна та РФ. Україна, в свою чергу, пропонує контроль з США 50 на 50. Росія ж хоче контроль над ЗАЕС з США, але без України. Тож, щодо цього питання сторони не дійшли згоди.
Ще одним складним питанням є території. РФ хоче, щоб Україна вийшла з Донецької області. Для України це неприйнятно. США, як компроміс, пропонують сворити вільну економічні зону. Якщо таке рішення буде підтримане - позиція України - винести угоду на всеукраїнський референдум.