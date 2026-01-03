Питання, закріплені в Конституції, не можуть виноситися на референдум, – Стефанчук
На референдумі, який планується об'єднати з президентськими виборами, буде тільки одне питання - чи підтримує людина мирну угоду з російським режимом на визначених умовах.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу 3 січня.
За його словами, будь-які питання, які стосуються української Конституції, на референдум висуватися не можуть.
"Питання, які стосуються Конституції України, не можуть бути предметом жодного - ані всеукраїнського, ані будь-якого іншого референдуму... Предметом референдуму може бути лише одне чітко сформульоване питання - підтримки або непідтримки конкретної угоди, яка буде внесена на розгляд", - зазначив Стефанчук.
Зазначимо, що законопроєкт про проведення виборів та референдуму можуть презентувати до кінця лютого. Але самі вибори, як і референдум, планується провести не пізніше, ніж через 90 днів після припинення вогню - а ще їх планується об'єднати.
Президент України Володимир Зеленський ще у грудні наголошував, що мирний план США з 20 пунктів необхідно закріпити на референдумі. Низку спірних питань досі не узгоджено, вони критичні, тому відповідь має дати народ України.
При цьому для проведення всеукраїнського референдуму необхідне щонайменше припинення вогню на 60 днів. Але Росія не погоджується на припинення вогню. Зеленський вважає, що Росії просто невигідний референдум щодо американського мирного плану в Україні - оскільки його підсумки не вдасться виставити "нелегітимними".