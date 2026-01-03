Питання, закріплені в Конституції, не можуть виноситися на референдум, – Стефанчук

На референдумі, який планується об'єднати з президентськими виборами, буде тільки одне питання - чи підтримує людина мирну угоду з російським режимом на визначених умовах.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу 3 січня.