До Парижа 48 часов. Советники "коалиции желающих" обсуждали в Киеве мирный план: главное

Утром секретарь СНБО и глава украинской переговорной команды Рустем Умеров сообщил о прибытии в Киев представителей стран-партнеров. Встречу на уровне советников по нацбезопасности анонсировал президент Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Всего в Киев прибыть представители 15 страна, а также представители НАТО и ЕС. От США к обсуждениям онлайн присоединялся спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф.
Работа переговорных команд была разделена на несколько блоков по темам.
Блок 1
О результатах работы первого блока рассказали его участники - первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.
Кислица: главные заявления
- Мы собрали в Киеве 18 участников - это 15 иностранных стран плюс международные организации - Европейский Союз, Европейская Комиссия, Европейский Совет, а также НАТО.
- Первая сессия заседания с национальными советниками по вопросам безопасности была посвящена тому, что мы пришли по ключевым документам, за исключением экономического документа, он будет рассматриваться на второй сессии при участии премьера Юлии Свириденко и министра экономики Алексея Соболева.
- Это была сессия, где ближайшие к своим лидерам советники оценили проделанную работу, высказали свои общие позиции.
- Тот объем информации, которую они (советники, - ред.) получили, он подлежит тому, чтобы проинформировать лидеров и в течение 48 часов мы все собрались в Париже и дали, я надеюсь, политическое одобрение главным ключевым элементам тех документов, которые мы сегодня представили.
- Для некоторых стран, хотя они были пробрифингованы в целом, это была первая возможность увидеть полные тексты.
Никто не давил на Украину в ходе утренней сессии.
- Документы таким образом написаны, что не нарушают основ конституционного строя и суверенитета Украины. Некоторые документы готовы на 100 процентов, некоторые - на 90. И тут уже будет больше проблема с тем, каким образом в сжатые сроки все страны, которые хотят нас поддержать, могут пройти национальные процедуры.
Бевз: главные заявления
- О территории и ЗАЭС - не американцы настаивают на определенных ультимативных решениях, которые неприемлемы для Украины, настаивают россияне.
- Сегодняшняя встреча была посвящена тому, чтобы согласовать с ними (европейцами, - ред.) позиции. Но у нас нет с ними разночтений по тому, как Украине лучше защитить свои интересы.
- Гарантии безопасности - важно понять, как выглядит архитектура этих документов. Есть многостороннее рамочное соглашение о гарантиях безопасности, оно будет подписано Украиной, США, европейскими партнерами и теми не европейскими странами, которые желают предоставить такие гарантии. Например, Канада, которая сегодня присутствует. Эта рамка и увязывает то, как между собой взаимодействуют все гаранты.
- Все понимают, что ВСУ - это первый уровень защиты, что есть возглавляемые Европой мультинациональные силы, которые будут размещены в Украине для обеспечения безопасности в воздухе, на море, на земле. Есть американский так называемый "бэкстоп", который оказывает поддержку многонациональным силам.
- В чем заключается работа, которую ведут военные - в том, чтобы детали военного компонента были согласованы, как относительно гарантий от американцев, так и относительно гарантий от европейцев.
Гнатов: главные заявления
- Проведена двусторонняя работа с США на уровне генеральных штабов. Был согласован военный документ, он содержит 4 раздела и 4 приложения. Все эти разделы о том, каким образом будут поддерживаться Украина, ВСУ, обеспечение ВСУ, их восстановление, каким образом будет проведен мониторинг соблюдения соглашений, какие будут реакции, если будут выявляться нарушения договора.
- Сейчас точно такая же работа проводится с другими странами-партнерами и одним из разделов документа является деятельность коалиции желающих.
Блок 2
О результатах второго блока - экономического, рассказали участники - министр экономики Алексей Соболев и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка.
Соболев: главные заявления
- Была сессия посвященная "просперети фреймворк" - процветание Украины. Это экономическая составляющая соглашений по безопасности. Мы последние недели с американской стороной, Всемирным банком нарабатывали документ, который говорит сколько необходимо капитала, чтобы отстроить Украину, чтобы Украина была самодостаточна и люди возвращались. Какие есть источники для этого уже сегодня, какие могут возникнуть в следующие 10 лет и откуда взять такой капитал. Оно идет вместе с рамкой безопасности. Без безопасности не будет экономического процветания.
- У нас была сессия с координаторами по безопасности и этот план согласовали и мы договорились дальше сотрудничать. Следующие встречи будут уже в Париже во вторник для того, чтобы наработать совместный план с США, Европой, Канадой и странами нордикс.
Качка: главные заявления
- Вопрос экономического благосостояния является в 20 пунктах (мирного плана, - ред.) одним из краеугольных элементов. Есть консенсус, что важно.
- Для обеспечения экономического процветания нам на следующие 10 лет надо сконсолидировать около 800 млрд долларов. Сюда входят средства на компенсации убытков физическим лицам, общая реконструкция и восстановление Украины, макрофинансовая стабильность и бустер для экономического развития и для этого бустера есть ориентир в масштабах 200 млрд долларов. У нас есть четкое понимание, что основой этой работы будут также и реформы, которые осуществляет Украина в рамках вступления в ЕС.
- В целом интеграция в ЕС является одним из краеугольных элементов этого пакета "процветания". Как сам факт вступления, так и осуществление необходимых мероприятий, которые Украина планирует в рамках переговоров о вступлении в ЕС.
- По вступлению в ЕС - есть более амбициозная цифра, которая сейчас обсуждается в рамках мирного плана. 2027 год - очень теоретически, чрезвычайно рекордно, но возможно.
Блок 3
О результатах работы третьего блока переговоров рассказали спикер парламента Руслан Стефанчук и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Стефанчук: главные заявления
- Важная дискуссия, которая звучала - вопросы, касающиеся Конституции, не могут быть вопросами ни всеукраинского, ни какого-то другого референдума. Вопросом референдума может быть только один - поддерживаете ли вы соглашение.
- Мы заходим в операционные вопросы, связанные с проведением референдума. Есть большое количество нюансов - голосование военных, украинцев за рубежом, приглашение наблюдателей.
- Нам не нужны выборы или референдум любой ценой, нам нужны демократические. Выборы и референдум будут только тогда, когда они будут соответствовать демократическим стандартам и стандартам безопасности, которые есть в мире.
- Проводить ли (выборы и референдум, - ред.) в один день, или это возможно 2-3 дня - это все будет зависеть от гарантий безопасности.
Арахамия: главные заявления
- Это была встреча не с парламентом, а с разведкой. Вопросы были пока поверхностного характера. Например, возможно ли за 90 дней провести выборы и референдум одновременно. Если будет обеспечен сисфайер - это возможно, потенциально, а если его не будет - надо обсуждать, что и каким образом будет. Это предварительный разговор.
- Мы пытались объяснить, что для украинцев первый вопрос - это гарантии безопасности.
- Внутренний желаемый дедлайн (закона о выборах, - ред.) - до конца февраля должны закончить, иметь драфт, который мы можем регистрировать и голосовать.
- Почему возникла идея совместить выборы президента с референдумом - у нас нет современного опыта проведения референдума. Ни организационно, ни политически, ни экономически. Чтобы референдум был признан легитимным в нем должно принять участие не менее 50% избирателей, в реестре избирателей было 36 млн человек, то есть 18 млн человек должны прийти на референдум. Сегодня это недостижимая цифра. Мы потеряли территории, 7 млн человек за рубежом. Есть много вызовов, которые мы сейчас должны преодолеть.
Президентские выборы - это обычно самое большое электоральное событие в стране, обычно приходят более 10 млн человек. Совместив президентские выборы с референдумом есть надежда, что на этот референдум придет как можно больше людей.
- Если будет документ, подтвержденный 4 сторонами - США, Россия, Украина и Европа, тогда вывешивается этот документ онлайн, 60 дней обсуждают в разных кругах, потом в какой-то день приходят люди и у них два бюллетеня - кто следующий президент и поддерживаете ли вы мирное соглашение. На этот период должен быть сисфайер.