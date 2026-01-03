Рада може презентувати законопроєкт про вибори та референдум до кінця лютого

Законопроєкт про проведення виборів та референдуму можуть презентувати до кінця лютого. Але самі вибори, як і референдум, планується провести не пізніше, ніж через 90 днів після припинення вогню - а ще їх планується об'єднати.

Як пише РБК-Україна , про це повідомили лідер фракції "Слуг народу" у Верховній Раді народний депутат Давід Арахамія та спікер українського парламенту Руслан Стефанчук на брифінгу 3 січня.

Арахамія зазначив, що законопроєкт можуть презентувати вже до кінця лютого. Враховуючи темпи обговорення та розробки, якщо нічого не пришвидшувати, знадобиться певний час.

"Внутрішній дедлайн - до кінця лютого маємо закінчити. Тобто ми маємо драфт, який ми можемо реєструвати та голосувати", - пояснив він.

Зі свого боку спікер парламенту Стефанчук додав, що вибори президента та проведення референдуму в Україні мають включати безпекову складову. Мінімум для підготовки таких заходів - це 60 днів, до того ж є численні проблеми.

"Мінімум для підготовки виборів треба 60 днів. Чому не створити онлайн інструмент для проведення виборів? Наприклад, 6,5 млн ВПО є, а у реєстрі тільки мільйон - де решта? На якій дільниці вони будуть голосувати?", - зазначив спікер.

Чому вирішили поєднати два голосування

Також Арахамія розповів, що є ідея поєднати президентські вибори та загальнонаціональний референдум щодо "мирного плану". Проблема в тому, що Україна не має сучасного досвіду організації проведення референдумів такого типу.

Останній референдум в Україні був у 1991 році, він стосувався питання незалежності та виходу з СРСР. Цей референдум проводився інакше, ніж це можна зробити зараз - технічні можливості дуже змінилися. Також є інші проблеми та нюанси.

"Сучасного досвіду в нас немає ні організаційно, ні політично, ні економічно. Чесно кажучи, ми зараз до цього не дуже готові", - резюмував він.