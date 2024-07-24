ua en ru
Ср, 24 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Парижі затримали росіянина через побоювання з приводу планів "дестабілізації" Олімпіади

Середа 24 липня 2024 09:09
UA EN RU
У Парижі затримали росіянина через побоювання з приводу планів "дестабілізації" Олімпіади Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Громадянина Росії затримали в Парижі за підозрою в підготовці зриву Олімпійських ігор. У його резиденції знайшли докази підготовки до дестабілізації під час Ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Росіянин був поміщений під попереднє розслідування і затриманий за підозрою в "розвідувальній діяльності з іноземною державою з метою провокування ворожих дій у Франції".

У разі засудження, злочин карається максимальним терміном позбавлення волі до 30 років.

Олімпіада починається цього тижня, церемонія відкриття відбудеться в п'ятницю в центрі Парижа.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін повідомив, що близько 4 тисяч осіб, особливо громадян Росії та Білорусі, не отримали дозволу на участь у заходах, пов'язаних з Олімпіадою.

Літні Олімпійські ігри 2024 у Парижі

Із 26 липня до 11 серпня 2024 року Париж проведе літні Олімпійські ігри. Париж уже двічі приймав літню Олімпіаду: у 1900 і 1924 роках. 2024 рік стане знаменним моментом, адже місто стане третім в історії, удостоєним такої честі, слідуючи за Лондоном і Афінами.

Талісманом Ігор обрано Фріж - червоний фрігійський ковпак. Цей символ, що уособлює свободу і рівність, стане впізнаваним образом Ігор, об'єднуючи людей з усього світу.

Детальніше про Олімпіаду у Парижі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Париж Олімпіада 2024 Росіяни
Склад української збірної
Склад української збірної
Які види спорту представлені
Які види спорту представлені
Розклад змагань
Розклад змагань
Україна на Олімпіаді: історія перемог
Україна на Олімпіаді: історія перемог