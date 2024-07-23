Чим дивуватиме Олімпіада-2024: цікаві факти про літні Ігри в Парижі

Літня Олімпіада в Парижі з 26 липня по 11 серпня 2024 обіцяє багато цікавих подій. Все почнеться з унікальної церемонії відкриття на воді, а відомі туристичні пам'ятки перетворяться на спортивні об'єкти.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало ТОП-5 фактів про Олімпійські ігри у Франції.

Зміст:

100 років потому. Париж знову приймає Олімпіаду

Париж став містом-господарем літньої Олімпіади втретє за сучасну історію спортивних змагань. До цього лише Лондон тричі обирали для проведення Ігор (1908, 1948, 2012).

З останніх міжнародних змагань у столиці Франції минуло рівно 100 років. Атлети з різних куточків світу боролися за олімпійські нагороди у Парижі в 1924-му та 1920 роках.

До того ж в інших французьких містах ще тричі проходили зимові Ігри.

Фото: Париж утретє приймає літню Олімпіаду (x.com/Paris2024)

Варто зазначити, що більшість подій літної Олімпіади-2024 буде зосереджено в Парижі або в його окрузі, але кілька видів спорту будуть проводитися поза столицею.

Унікальна церемонія відкриття

Церемонія відкриття з парадом націй є однією з найяскравіших подій Олімпіади. У Парижі організатори готують грандіозне дійство. Вперше спортсмени з країн-учасниць пройдуть не стадіоном, а пропливуть на човнах по річці Сена.

Маршрут складатиме 6 км через центр міста. Для перевезення близько 10,5 тисяч спортсменів із 206 країн задіють 80 човнів.

Офіційні протокольні заходи відбудуться у садах Трокадеро неподалік від Ейфелевої вежі після завершення параду на воді. ХХХІІІ Олімпійські ігри урочисто відкриє президент Франції Еммануель Макрон.

Церемонію зможуть побачити наживо до 320 тисяч людей з трибун, які встановлять на берегах. Безплатний вхід буде за спеціальними запрошеннями.

Також захід транслюватиметься на великих екранах у різних локаціях по місту. Звісно, церемонія відкриття Олімпіади буде доступна онлайн. В Україні її покажуть в ефірі "Суспільного" 26 липня з 20:00 за київським часом.

Дебют на Олімпіаді та молодіжні змагання

Вперше на Олімпійських іграх відбудуться змагання з танцювальної дисципліни – брейкінгу.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив таке рішення після приголомшливого дебюту цього виду спорту на Юнацькій Олімпіаді у Буенос-Айресі у 2018 році. Спортсмени змагатимуться у брейк-дансі за найвищий бал від суддів у соло-виступах – виконуватимуть складні комбінації рухів, імпровізуватимуть у ритмі музичних треків.

Крім того, до основних олімпійських дисциплін організатори додали ще кілька з метою залучити до змагань більше молоді.

Це серфінг, скейтбординг та скелелазіння, які увійшли до офіційної програми на минулих Іграх у Токіо-2020. У МОК наводять дані, що, наприклад, у скелелазінні 39% спортсменів є молодшими за 18 років.

Фото: Ігри у Парижі стануть більш молодіжними та гендерно рівними (x.com/Paris2024)

Таким чином, всього на Олімпіаді-2024 буде представлено 32 види спорту, в них розіграють 329 комплектів медалей.

Гендерна збалансованість

Жінки беруть участь у змаганнях починаючи з літньої Олімпіади-1900, яку також приймав Париж. Тоді їх було лише 13, але цьогоріч кількість чоловіків та жінок у змаганнях має зрівнятися.

Організатори наголошують, що Олімпійські ігри-2024 вперше в історії є повністю гендерно збалансованими (по 50% жінок та чоловіків).

До цього показника МОК наближався поступово, адже у Токіо частка атлетів серед жінок була на рівні 48,8%, на Іграх у Ріо – 45,6%.

Відповідно до нових правил, дещо зміниться програма традиційних видів змагань у Парижі:

Ходьба, марафон, змішана естафета ( легка атлетика ) – замінює спортивну ходьбу на 50 км серед чоловіків;

) – замінює спортивну ходьбу на 50 км серед чоловіків; Одна додаткова жіноча вагова категорія ( бокс ) – замість однієї чоловічої вагової категорії;

) – замість однієї чоловічої вагової категорії; Чоловічі та жіночі змагання з кайтбордингу ( вітрильний спорт ) – чоловіча та жіноча двомісна шлюпка стає змішаною, а змагання серед чоловіків у важкій шлюпці скасовуються;

) – чоловіча та жіноча двомісна шлюпка стає змішаною, а змагання серед чоловіків у важкій шлюпці скасовуються; Стендова стрільба – змішані змагання у трапі скасовуються, замість них відбудуться змагання у скиті.

Відомі локації Олімпіади-2024

Париж відомий своїми туристичними та історичними пам'ятками. На час проведення Ігор багато з них перетворяться на спортивні об'єкти чи центри для вболівальників.

У садах Трокадеро біля підніжжя Ейфелевої вежі працюватиме Парк чемпіонів. Тут організують прямі трансляції змагань, та розважальні заходи для вболівальників, а також вітатимуть переможців кожного олімпійського дня.

Пляжний волейбол проходитиме на Марсовому полі неподалік від Ейфелевої вежі. У садах біля Версальського палацу – змагання з кінного спорту та сучасного п’ятиборства. Гран-Пале прийме змагання з фехтування та тхеквондо.

Фото: у Версалі відбудуться змагання з кінного спорту та п'ятиборства (x.com/Paris2024)

Стрільба з лука та фініш марафону з легкої атлетики відбудуться на Еспланаді Інвалідів, де розташовані музеї та пам’ятники, пов’язані з французькою військовою історією, госпіталь, будинок для ветеранів, а також могила Наполеона Бонапарта.

Площа Згоди перетвориться на центр міських видів спорту (брейкінг, баскетбол 3x3, скейтбординг і фристайл BMX).

Поза Парижем спортивні майданчики також розташовані в місті Лілль (для турнірів з баскетболу та гандболу). В Марселі пройдуть змагання з вітрильного спорту та футбол.

Найвіддаленіша локація від осередку Олімпіади (15,6 тис. км від Парижу) – тихоокеанський острів Таїті, що входить до складу Французької Полінезії. На пляж Теахупоо з'їдуться серфінгісти, щоб підкорити знамениті хвилі, які можуть сягати 7 метрів.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації офіційного сайту Олімпійських ігор у Парижі та МОК, CNN, France24, інформація Wikipedia.