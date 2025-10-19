У Парижі пограбували Лувр

За її словами, сьогодні вранці на відкритті музею сталося пограбування. Повідомлень про постраждалих немає.

"Я перебуваю на місці разом із музеєм та поліцейськими нарядами. Триває розслідування", - додала вона.

Повідомляється, що злодії розбили вікна в музеї і викрали коштовності Наполеона і його дружини: намисто, брошку, тіару та інші прикраси.

Як повідомляє Le Parisien, злочинці, які отримали доступ до будівлі на набережній Сени, де ведуться ремонтні роботи, "використали вантажний ліфт, щоб дістатися прямо до потрібного приміщення в галереї Аполлона".

Після чого, розбивши вікна, двоє чоловіків, під наглядом спільника, імовірно викрали дев'ять предметів з колекції коштовностей Наполеона та імператриці.

На сайті музею наразі уточнено, що сьогодні музей буде закритим "з виняткових причин". Додаткових подробиць у Луврі не уточнили.