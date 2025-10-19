RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Париже ограбили Лувр

Фото: в Париже ограбили Лувр (Musée du Louvre)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня днем в Париже ограбили музей Лувр. Сейчас он полностью закрыт для посещений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра культуры Франции Рашида Дати.

По ее словам, сегодня утром на открытии музея произошло ограбление. Сообщений о пострадавших нет.

"Я нахожусь на месте вместе с музеем и полицейскими нарядами. Продолжается расследование", - добавила она.

Сообщается, что воры разбили окна в музее и похитили драгоценности Наполеона и его жены: ожерелье, брошь, тиару и другие украшения.

Как сообщает Le Parisien, преступники, получившие доступ к зданию на набережной Сены, где ведутся ремонтные работы, "использовали грузовой лифт, чтобы добраться прямо до нужного помещения в галерее Аполлона".

После чего, разбив окна, двое мужчин, под наблюдением сообщника, предположительно похитили девять предметов из коллекции драгоценностей Наполеона и императрицы.

На сайте музея пока уточняется, что сегодня музей будет закрыт "по исключительным причинам". Дополнительных подробностей в Лувре не уточнили.

Напомним, что в Киеве мужчина ограбил военную, которая проходит лечение.

А весной этого года Министра внутренней безопасности США ограбили в ресторане в центре Вашингтона.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияПариж