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Міністра внутрішньої безпеки США пограбували в ресторані у центрі Вашингтона, - CNN

Вашингтон, США, Понеділок 21 квітня 2025 22:22
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Міністра внутрішньої безпеки США пограбували в ресторані у центрі Вашингтона, - CNN Фото: міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В одному з ресторанів у центрі Вашингтона ввечері 20 квітня вкрали сумку міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомило джерело CNN у правоохоронних органах, Секретна служба, відповідальна за охорону Ноем, переглянула записи з камер у ресторані та зафіксувала, як невідомий чоловік у медичній масці вкрав її сумку і залишив заклад.

Зазначається, що підозрюваний забрав водійські права Ноем, ліки, ключі від квартири, паспорт, перепустку в будівлю Міністерства внутрішньої безпеки, косметичку, чисті чеки й приблизно 3 тисячі доларів готівкою.

Під час великоднього заходу в Білому домі Ноем підтвердила журналістам факт крадіжки своєї сумки і зазначила, що розслідування ще триває.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року, ще до своєї інавгурації, президент США Дональд Трамп обрав губернатора Південної Дакоти Крісті Ноєм новим міністром внутрішньої безпеки країни.

За словами Трампа, Ноєм була "дуже сильною у питаннях безпеки кордонів".

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