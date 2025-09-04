У Парижі почалась зустріч "коаліції рішучих", на засідання приїхав Віткофф

Сьогодні у четвер, 4 вересня у Парижі розпочалася зустріч "коаліції рішучих" щодо підтримки України. Засідання проходить в Єлисейському палаці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde та The Guardian.
Участь у роботі коаліції бере спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. До складу об’єднання входять близько тридцяти держав, переважно європейських.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа ще у середу ввечері для зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
За словами Макрона, зустріч покликана "завершити узгодження надійних гарантій безпеки для України". Водночас він зазначив, що зал повний, а деякі лідери приєднуються до дискусії онлайн.
Після короткого вступного слова Макрона представників ЗМІ попросили залишити зал. Очікується, що лідери проведуть обговорення з Трампом та нададуть брифінг для преси після завершення зустрічі.
Тим часом президент України Володимир Зеленський опублікував відео початку зустрічі "коаліції рішучих".
"Сьогодні перед зустріччю коаліції. Зараз вона триває. Ми наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки для України на довгострокову перспективу та забезпечуємо підтримку для наших Сил оборони вже зараз", - зазначив президент.
Нагадаємо, сьогодні лідери низки європейських країн зібралися на запрошення президента Франції Еммануеля Макрона. Мета заходу - перевірити готовність Сполучених Штатів та інших країн до забезпечення майбутньої безпеки України.
Головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Напередодні зустрічі президент Франції оголосив, що підготовка гарантій безпеки для України завершена. Внески союзників були задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони.
За словами Макрона, країни Європи готові надати гарантії безпеки у день, коли Україна підпише мирну угоду з Росією.
Також ЗМІ розкрили список учасників і графік саміту "коаліції рішучих" у Парижі.