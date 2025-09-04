ЗМІ дізналися список учасників і графік саміту "Коаліції рішучих" у Парижі

У четвер, 4 вересня, в Парижі відбудеться саміт лідерів "Коаліції рішучих" для обговорення гарантій безпеки для України. Після зустрічі запланована телефонна розмова лідерів з президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.com.

На 15:00 за Києвом запланована телефонна розмова учасників саміту з президентом США Дональдом Трампом, а о 16:00 за Києвом відбудеться пресконференція в Єлисейському палаці.

Інші лідери приєднаються до зустрічі у форматі відеоконференції.

Зазначається, що саміт розпочнеться об 11:30 за Київським часом.

Саміт "Коаліції рішучих"

18 серпня лідери України, США, Франції, Фінляндії, Німеччини, Британії, Італії, а також голова Єврокомісії та генсек НАТО провели зустріч у Білому домі, під час якої обговорили гарантії безпеки для України.

Зокрема, лідери розглянули можливість гарантій безпеки, подібних до статті 5 НАТО, але без членства України в Альянсі.

Згодом президент Франції Еммануель Макрон запросив на саміт до Парижа учасників зустрічі в Білому домі для подальшого обговорення гарантій безпеки.

У середу, 3 вересня, президент Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Парижа й обговорив з Макроном підготовку до зустрічі.

Французький лідер заявив про готовність європейських лідерів надати гарантії Україні відразу після підписання мирної угоди з Росією.

"Коаліція рішучих" об’єднує близько тридцять переважно європейських країн, які готові підтримати ЗСУ і розгорнути війська в Україні після укладення перемир’я з Москвою, щоб стримати Росію від нової агресії.