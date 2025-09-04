RU

Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Париже началась встреча "коалиции решительных", на заседание приехал Уиткофф

Фото: президенты Франции Эммануэль Макрон и Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в четверг, 4 сентября в Париже началась встреча "коалиции решительных" по поддержке Украины. Заседание проходит в Елисейском дворце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde и The Guardian.

Участие в работе коалиции принимает специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. В состав объединения входят около тридцати государств, преимущественно европейских.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж еще в среду вечером для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Макрона, встреча призвана "завершить согласование надежных гарантий безопасности для Украины". В то же время он отметил, что зал полон, а некоторые лидеры присоединяются к дискуссии онлайн.

После короткого вступительного слова Макрона представителей СМИ попросили покинуть зал. Ожидается, что лидеры проведут обсуждение с Трампом и предоставят брифинг для прессы после завершения встречи.

 

Встреча "коалиции решительных"

Напомним, сегодня лидеры ряда европейских стран собрались по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. Цель мероприятия - проверить готовность Соединенных Штатов и других стран к обеспечению будущей безопасности Украины.

Председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце будут Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Накануне встречи президент Франции объявил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.

По словам Макрона, страны Европы готовы предоставить гарантии безопасности в день, когда Украина подпишет мирное соглашение с Россией.

Также СМИ раскрыли список участников и график саммита "коалиции решительных" в Париже.

