У Парижі намагалися підірвати американський банк: терориста завербували через соцмережі

У Парижі запобігли терористичному акту біля будівлі американського банку. Поліція затримала чоловіка, який намагався привести в дію саморобний вибуховий пристрій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
За інформацією видання, спроба організації вибуху сталася близько 3:30 ранку перед будівлею Bank of America, що розташована неподалік Єлисейських полів.
Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо в момент, коли він збирався підпалити пристрій запальничкою. Спільнику зловмисника вдалося втекти, наразі його розшукують.
За даними правоохоронців, вибуховий пристрій складався з п'яти літрів палива та системи запалювання, що містила 650 грамів пороху. Об’єкт передали до криміналістичної лабораторії для аналізу.
Затриманий заявив, що отримав замовлення на теракт через застосунок Snapchat. За виконання завдання йому пообіцяли грошову винагороду.
"Підозрюваний заявив, що його завербували через Snapchat для здійснення вибуху в обмін на суму 600 євро", - повідомило джерело в поліції.
Французька антитерористична прокуратура вже розпочала розслідування за статтями про спробу заподіяння шкоди небезпечними засобами та терористичну змову. До справи залучили внутрішню розвідку Франції (DGSI).
Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс подякував поліцейським за оперативність та наголосив, що рівень загрози залишається високим.
"Пильність залишається як ніколи високою", - підкреслив очільник МВС, коментуючи інцидент на тлі загострення міжнародної ситуації.
У самому Bank of America підтвердили, що знають про інцидент і координують дії з французькою владою.
Нагадаємо, останнім часом у світі зафіксовано низку спроб терористичних атак на об’єкти, пов’язані з Ізраїлем та його союзниками. Зокрема, 20 березня у Чехії сталася пожежа на важливому оборонному підприємстві, яке виконує замовлення для ізраїльської армії.
Тоді слідство розглядало версію теракту, оскільки палії прямо звинуватили завод у співпраці з єврейською державою.
Крім того, 14 березня в Амстердамі стався вибух біля єврейської школи. Влада Нідерландів офіційно кваліфікувала цей інцидент як навмисний напад.
Також на початку березня контррозвідка Азербайджану повідомила про запобігання низці терактів, які готували ісламістські групи за підтримки Ірану. Серед їхніх цілей були посольство Ізраїлю, синагога та стратегічний нафтопровід.