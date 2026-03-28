У Парижі намагалися підірвати американський банк: терориста завербували через соцмережі

Деталі інциденту в 8-му окрузі

За інформацією видання, спроба організації вибуху сталася близько 3:30 ранку перед будівлею Bank of America, що розташована неподалік Єлисейських полів.

Поліцейські затримали підозрюваного безпосередньо в момент, коли він збирався підпалити пристрій запальничкою. Спільнику зловмисника вдалося втекти, наразі його розшукують.

За даними правоохоронців, вибуховий пристрій складався з п'яти літрів палива та системи запалювання, що містила 650 грамів пороху. Об’єкт передали до криміналістичної лабораторії для аналізу.

Вербування через соцмережі

Затриманий заявив, що отримав замовлення на теракт через застосунок Snapchat. За виконання завдання йому пообіцяли грошову винагороду.

"Підозрюваний заявив, що його завербували через Snapchat для здійснення вибуху в обмін на суму 600 євро", - повідомило джерело в поліції.

Французька антитерористична прокуратура вже розпочала розслідування за статтями про спробу заподіяння шкоди небезпечними засобами та терористичну змову. До справи залучили внутрішню розвідку Франції (DGSI).

Реакція влади

Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс подякував поліцейським за оперативність та наголосив, що рівень загрози залишається високим.

"Пильність залишається як ніколи високою", - підкреслив очільник МВС, коментуючи інцидент на тлі загострення міжнародної ситуації.

У самому Bank of America підтвердили, що знають про інцидент і координують дії з французькою владою.