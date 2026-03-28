В Париже пытались взорвать американский банк: террориста завербовали через соцсети

Детали инцидента в 8-м округе

По информации издания, попытка организации взрыва произошла около 3:30 утра перед зданием Bank of America, расположенным неподалеку от Елисейских полей.

Полицейские задержали подозреваемого непосредственно в момент, когда он собирался поджечь устройство зажигалкой. Сообщнику злоумышленника удалось скрыться, сейчас его разыскивают.

По данным правоохранителей, взрывное устройство состояло из пяти литров топлива и системы зажигания, содержащей 650 граммов пороха. Объект передали в криминалистическую лабораторию для анализа.

Вербовка через соцсети

Задержанный заявил, что получил заказ на теракт через приложение Snapchat. За выполнение задания ему пообещали денежное вознаграждение.

"Подозреваемый заявил, что его завербовали через Snapchat для совершения взрыва в обмен на сумму 600 евро", - сообщил источник в полиции.

Французская антитеррористическая прокуратура уже начала расследование по статьям о попытке причинения вреда опасными средствами и террористическом заговоре. К делу привлекли внутреннюю разведку Франции (DGSI).

Реакция властей

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес поблагодарил полицейских за оперативность и подчеркнул, что уровень угрозы остается высоким.

"Бдительность остается как никогда высокой", - подчеркнул глава МВД, комментируя инцидент на фоне обострения международной ситуации.

В самом Bank of America подтвердили, что знают об инциденте и координируют действия с французскими властями.