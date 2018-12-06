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В Париже закроют Эйфелеву башню из-за массовых протестов

Новости » Общество    06.12.2018 - 22:03
В Париже закроют Эйфелеву башню из-за массовых протестов
Фото: Эйфелева башня (flickr_com_chrishar)

Эйфелева башня не будет работать для посетителей в субботу, 8 декабря

В Париже закроют одну из достопримечательностей французской столицы - Эйфелеву башню из-за массовых антиправительственных протестов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Twitter парижской достопримечательности.

Сообщается, что Эйфелева башня не будет работать для посетителей в субботу, 8 декабря.

"Из-за демонстраций, которые будут проходить в Париже, Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в субботу, 8 декабря", - говорится в сообщении.

Отметим, здание французского университета Сорбонны решили закрыть из-за антиправительственных протестов. Закрыть университет решили после того, как во внутрь попыталась попасть группа активистов. Охрана их эвакуировала и закрыла дверь.

Ранее РБК-Украина писало, что более 100 лицеев заблокированы по всей Франции в рамках антиправительственных протестов. 

Как известно, в результате столкновений между демонстрантами, протестующими против повышения цен на топливо, и правоохранителями во Франции задержали 412 человек. Кроме того, 133 человека были ранены, в том числе и сотрудники полиции.

 

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